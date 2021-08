Habrá regularización de chuecos en la frontera, reitera AMLO; en un mes inicia en Baja California

Noticias de Chihuahua.-

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que habrá un programa de regularización de vehículos ingresados por la frontera, a fin de garantizar la seguridad y el patrimonio de las familias, el cual iniciará este mismo año.

“Va a haber regularización de esto carros porque son dos casos, la seguridad porque si no se tiene un registro estos carros se utilizan para cometer delitos y hay que tener control, y lo segundo hay mucha gente que no tiene o no le alcanza para tener un carro nuevo de agencia y pues con estos carros se mueven”

El mandatario manifestó que se llegará un acuerdo con las agencias para no afectarlas pero es un hecho que se realizará este plan de regularización en toda la franja fronteriza.

Indicó que el próximo mes se arrancará en el estado de Baja California y se proseguirá con el resto de los estados del norte.