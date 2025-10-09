Habrá Feria de Empleo en el Centro de de Convenciones, asistirán 80 empresas con 3 mil 500 vacantes

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Diódoro Siller Argüello dio a conocer que el próximo lunes 13 de octubre se llevará a cabo una Feria de Empleo en el Centro de Convenciones y Exposiciones.

Se contará con la presencia de 80 empresas de diversos giros comerciales con más de 3 mil 500 vacantes de las cuales, 2 mil 500 son puestos incluyentes, es decir, que pueden aspirar grupos vulnerables como personas con discapacidad y adultos mayores.

La Feria de Empleo se llevará a cabo de 9:00am a 3:00pm en donde además se contará con la presencia de organismos gubernamentales que ofrecerán apoyo en trámites como la expedición de actas de nacimiento y la elaboración de currículums.

octubre 9, 2025 11:27 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua