Habrá Feria de Empleo en el Centro de de Convenciones, asistirán 80 empresas con 3 mil 500 vacantes

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Diódoro Siller Argüello dio a conocer que el próximo lunes 13 de octubre se llevará a cabo una Feria de Empleo en el Centro de Convenciones y Exposiciones.

Se contará con la presencia de 80 empresas de diversos giros comerciales con más de 3 mil 500 vacantes de las cuales, 2 mil 500 son puestos incluyentes, es decir, que pueden aspirar grupos vulnerables como personas con discapacidad y adultos mayores.

La Feria de Empleo se llevará a cabo de 9:00am a 3:00pm en donde además se contará con la presencia de organismos gubernamentales que ofrecerán apoyo en trámites como la expedición de actas de nacimiento y la elaboración de currículums.