Habrá esta semana temperaturas máximas de hasta 37 °C: Protección Civil Municipal

–Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones por calor

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, durante esta semana se esperan temperaturas cálidas con máximas que podrían alcanzar los 37°C y mínimas de hasta 19 °C, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades.

De acuerdo con el pronóstico del clima, para este lunes se espera una temperatura máxima de 36°C y una mínima de 20°C, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia del 1 por ciento.

El martes, las condiciones serán similares, con una máxima de 35°C, mínima de 19°C y cielo mayormente soleado. El miércoles se prevé un repunte en la temperatura, alcanzando los 37 °C como máxima y 20 °C como mínima, con cielo parcialmente nublado.

Para el jueves se espera una temperatura máxima de 36°C y mínima de 22°C, con cielo también parcialmente nublado y una probabilidad de precipitación del 18 por ciento. Finalmente, el viernes se mantendrán las condiciones cálidas, con una máxima de 36 °C, mínima de 22 °C, cielo parcialmente nublado y 7 por ciento de probabilidad de lluvia.

Para reportar cualquier emergencia, comuníquese de inmediato al 9-1-1.

Recomendaciones por calor:

● Evite la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m.

● Use ropa ligera y de colores claros.

● Manténgase hidratado; beba abundante agua, incluso si no tiene sed.

● No deje a personas mayores, menores o mascotas dentro de vehículos estacionados.

● Si realiza actividades al aire libre, procure hacerlo en horarios de menor radiación solar.