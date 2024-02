Habrá Destilichadero en siete colonias del 19 al 24 de febrero

El Gobierno Municipal de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa a la ciudadanía el calendario del programa Destilichadero que se realizará del 19 al 24 de enero en siete colonias de Chihuahua Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y el sábado de 9:00 am a 12:00 pm.

Aunado a ello, personal de la dependencia realiza recorridos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos deshechos al pie de banqueta.

El programa es gratuito, por lo cual, si alguno de los empleados solicita remuneración por la recolección, pueden reportarlo al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

A continuación, se muestra el calendario de colonias que visitará el programa:

Lunes 19 de febrero

Colonia: Ignacio Allende

Cuadrante: C. Abolición De La Esclavitud, Periférico De La Juventud, C. Valladolid Y C. De La Unidad.

Contenedor: C. San Miguel El Grande Y C. Ana María De Unzaga

Martes 20 de febrero

Colonias: División Del Norte

Cuadrante: Fco. R. Almada, C. Martin López, C. Tercera Y C. Lucio Cabañas

Contenedor: C. Séptima Y Rodolfo Fierro

Miércoles 21 de febrero

Colonia: Roma, Quintas Quijote

Cuadrante: C. Canutillo, Av. Fedor Dostoyevski, C. Jarales Y Av. Zoltaní

Contenedor: C. Voltaria Y Av. De La Mancha.

Jueves 22 de febrero

Colonia: Juan Güereca

Cuadrante: Av. Guillermo Prieto Lujan, Aceros De Chihuahua, Metalúrgica Nacional, Arroyo Los Arcos, Unidad Popular y Av. Tecnológico

Contenedor: C. Oxigeno (Parque entre C. Plata y C. Carburo)

Viernes 23 de febrero

Colonia: Dale

Cuadrante: Vial Ch-P, C. 46, C. J.M. Ponce De León, C. 36

Contenedor: J.M. Ponce De León Y C. 40 (Esc. Prim. Fed. Mujer Obrera Josefa Ortiz)

Sábado 24 de febrero

Colonia: San Felipe II

Cuadrante: Av. De La Cantera, C. Ortiz Mena, C. Glandorf Y Av. San Felipe

Contenedor: C. Luis De Angostura Y Av. Cantera.