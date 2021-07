Habilita Municipio refugio temporal Mármol III por fuertes lluvias

Noticias de Chihuahua.-

Debido a las fuertes lluvias que se registraron el pasado lunes 19 de julio en la ciudad, el Gobierno Municipal pone a disponibilidad del público el refugio temporal Mármol III, el cual estará abierto de 7 de la tarde a 7 de la mañana.

De acuerdo al pronóstico meteorológico, el H. Cuerpo de Bomberos informó que para este martes hay un 30 por ciento de probabilidad de lluvia, que podrá presentarse entre media mañana y durante la tarde; con ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y una probable acumulación de agua de 4.3 milímetros.

Asimismo, el refugio temporal recibirá a las personas que se encuentren en situación de calle, o bien, se hayan visto afectadas sus viviendas por las lluvias; ubicado en el centro comunitario Mármol III, en la avenida Eusebio Castillo número 8400.

Cabe mencionar que la Coordinación Municipal de Protección Civil exhortó a la población a seguir acatando las recomendaciones que emiten las autoridades para evitar incidentes.

Recomendaciones por lluvia:

Si conduces

-Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas

-Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia

-Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro

Si te encuentras en la vía pública

-Permanece en un lugar seguro mientras termina la lluvia

-No salgas si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte

-Evita cruzar arroyos o corrientes fuertes

-No realices días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua

Si estás en casa

-No dejes objetos que puedan volarse, en los techos, balcones o terrazas

-Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües

-Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas