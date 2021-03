Ha recibido Chihuahua 145,480 vacunas; nuevo lote cubrirá 19 municipios

Noticias de Chihuahua.-

La subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Mirna Beltrán Arzaga, señaló que hasta la fecha el estado ha recibido 145 mil 480 vacunas cotra el coronavirus, tanto personal de salud como para adultos mayores.

La doctora Beltrán indicó que cada semana ha llegado un lote vacunas para inminizar a la población prioritaria y este jueves se espera la llegada de un nueva remesa, luego de la llegada de un millón de dosis de Sinovac desde China.

La funcionaria detalló que con este lote se lograrán cubrir 19 municipios, muchos de los cuales ya están más más cerca de las ciudades grandes donde hay más casos.

No obstante, la funcionario manifestó que no adelantarán cuáles serán las localidades beneficiadas con este antígeno hasta que no arribe el embarque a la entidad para evitar movilización de personas.