Guardia Nacional abre vacante en Chihuahua para jóvenes sin licenciatura

El 32 Batallón de la Guardia Nacional busca jóvenes de entre 18 y 29 años para integrarse a sus filas en la ciudad de Chihuahua. Lo anterior lo dio a conocer la sargento Elizabeth Olguín Pérez.

Recientemente, la institución abrió convocatoria dirigida a jóvenes con estudios hasta nivel preparatoria y lo mejor de todo es que no necesitan ninguna experiencia previa. Ayer en Plaza de Armas, se instaló un módulo de información para el reclutamiento, en el cual, afirmó la sargento que la mayoría en preguntar, son mujeres.

Entre los requisitos para poder aspirar a la vacante, únicamente se pide lo siguiente:

Escolaridad: Preparatoria o bachillerato concluido.

Edad: 18 a 29 años.

Experiencia: No necesaria.

Género: Indistinto.

Disponibilidad para viajar.

También deberás presentar un diploma o certificado que acredite tu nivel de estudios. Aunque no se requiere dominio de otros idiomas ni conocimientos técnicos previos, se valoran habilidades como:

Compromiso.

Comunicación.

Aprendizaje constante.

Adaptación al cambio.

Orientación a resultados

En cuanto a las especificaciones del trabajo, se trata de una vacante de tiempo completo para laborar en un horario de 8:00 am a las 16:00 horas. Sin embargo, en este punto aclara que se requiere cubrir turnos de 8,12 y hasta 14 horas.

Respecto a las funciones y las actividades a realizar, se detalla que el puesto es para “realizar patrullajes terrestres, marítimos o aéreos para garantizar la seguridad pública, prevenir delitos y conductas antisociales mediante presencia disuasiva en comunidades y espacios públicos, así como salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas”.