Grupo Roma, líder inmobiliario de Chihuahua presenta nueva imagen

Con más de 50 años de historia y pionero en el desarrollo inmobiliario en el estado de Chihuahua, Grupo Roma anunció el relanzamiento de su marca, acompañado de una nueva imagen que refleja su compromiso con la innovación, la competitividad y el crecimiento económico de la región, así lo dieron a conocer Rodolfo y Carlos Martinez, dueños de Grupo Roma.

Desde sus inicios, en el año de 1971 Grupo Roma ha sido un referente en la construcción de viviendas, con más de 50,000 unidades construidas, así como la generación de más de 50,000 empleos directos e indirectos en la región.

En esta nueva etapa, la empresa reafirma su compromiso de contribuir al bienestar de las familias y al desarrollo sustentable del estado mediante proyectos innovadores, que han transformado vidas y que han representado una opción digna de vivienda en ciudades como, Juárez, Chihuahua, Delicias, Camargo, Durango, Torreón, Querétaro, León Guanajuato y Ciudad de México.

Con la visión que ha caracterizado su presencia en el ámbito de la construcción, impulsada por su fundador Rodolfo “El Güero” Martínez Montes, Grupo Roma ha representado a Chihuahua en otras entidades del país con proyectos que hoy en día son referentes de vanguardia y desarrollo, como la Ciudad de México.

“Nuestro enfoque se centra en la creación de proyectos de crecimiento y desarrollo, sin embargo como parte de un nueva proyección, hemos apostado en obras diversificadas que incluyen centros comerciales, naves industriales e infraestructura del sector salud, siempre con un compromiso firme hacia la calidad, la innovación y la generación de oportunidades para la comunidad” puntualizó Rodolfo Martínez director general de la compañía.

Dentro del ramo industrial se ha trabajó en la construcción de Distrito Norte, dentro del ámbito comercial en el desarrollo de Las Misiones y distintas plazas, además de brindar infraestructura de primer calidad al sector salud con el proyecto de Star Medica, en el desarrollo residencial el proyecto de Misión de Los Lagos y la construcción de torresde departamentales en ciudad de México y Chihuahua, son tan solo algunos de los referentes que distinguen al Grupo Roma.

Señaló que con esta nueva etapa dan un paso firme en la industria, que se refuerza con la creación de alianzas estratégicas con líderes empresariales así como del ramo industrial y comercial, mismas que forman parte de un nuevo enfoque que respaldan el compromiso de Grupo Roma con el desarrollo y la vanguardia.

«Estamos orgullosos de ser pioneros en nuestra industria y de seguir siendo líderes en el mercado. Este relanzamiento refleja nuestro compromiso con el futuro y con Chihuahua, promoviendo un crecimiento sostenido y el bienestar de sus habitantes», afirmó el director general de Grupo Roma.

La nueva imagen no solo habla de una actualización en la marca, refleja el trabajo de miles de personas que forman parte de esta gran familia que como cualquier otra evoluciona dejando huella a su paso, añadió.

“Como empresa líder, seguiremos apostando al crecimiento y desarrollo de nuestro entorno sin perder el enfoque humano que nos ha caracterizado desde el primer proyecto que se desarrolló hace mas de 50 años, tenemos un compromiso con nuestra tierra y con nuestra gente y por ello seguimos de pie” dijo Martínez.

Grupo Roma continuará trabajando con pasión y visión de futuro, consolidándose como un socio estratégico en el desarrollo del estado de Chihuahua siempre impulsando la creación de espacios que transforman vidas, concluyó.