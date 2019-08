Gradúa Fiscalía a 500 policías y agentes del Ministerio Público

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral encabezó la ceremonia de graduación de los 500 elementos que integran la Generación 2019 de Cadetes de la Fiscalía General del Estado y destacó la apuesta que el Gobierno del Estado mantiene por la profesionalización, capacitación y dignificación de los elementos de las corporaciones policiacas, tanto estatales como municipales.

Los graduados pertenecen a las divisiones de Policía Preventivo Estatal, Analista de Información Criminal, Policía de Investigación, Agente de Ministerio Público, Policía Preventivo Estatal de Vialidad, y los elementos capacitados como Policía Preventivo Municipal para las localidades de Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Bocoyna, Camargo, Cusihuiriachi, Guachochi, Julimes, La Cruz, Meoqui, Rosales, Santa Bárbara, Santa Isabel, Satevó, Saucillo y Temósachi.

En evento realizado en Expo Chihuahua, el mandatario estatal expresó que este día los graduandos ven coronada la primera etapa de su formación para luego dedicarse a una de las labores más complejas, pero también más nobles, con una solidaridad social en el cuidado de los demás y para la investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes.

“En este Gobierno le hemos apostado a la capacitación, formación y especialización constante de los elementos de la Fiscalía, de manera que en todo momento cuenten con los conocimientos necesarios para el desempeño de su labor. Soy un convencido de que elementos como este contribuyen a dignificar una profesión valiosa y sustantiva para la plenitud de la sociedad”, expresó.

Expuso que en el continente americano hay muchas experiencias sobre reformas policiales y algo que ha logrado consenso es la necesidad de brindar una profesionalización de los agentes de investigación y los cuerpos policiacos, además de establecer mecanismos de colaboración con la ciudadanía, que permitan disminuir la desconfianza y aumentar la legitimidad del accionar policial.

“Hoy no sólo se incorporan nuevos elementos de policías investigadores, ministerios públicos y policías preventivos estatales, también se regulariza un porcentaje importante del personal activo de la Policía Estatal, que estaba cumpliendo con funciones de investigación y no contaban con un certificado validado y registrado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, e incluso había quienes no tenían la formación inicial como investigadores o policías preventivos estatales y se desempeñaban como tales”, indicó el mandatario.

Dio a conocer que también se aprovechó para apoyar a diferentes municipios en la regularización de sus cuerpos de Seguridad Pública a quienes sin costo alguno, se les impartieron cursos de Formación Inicial para que éstos se encuentren en posibilidades de obtener el Certificado Único Policial (CUP) exigido para la totalidad de los elementos policiales en el país, como parte de los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública desde el año 2016.

Por lo anterior, agradeció a los alcaldes presentes Miguel Rubio, de Aldama; Héctor Ariel Fernández, de Aquiles Serdán; a Fernando Ortega, de Santa Isabel; Abel Ordóñez García, de Cusihuiriachi; José Antonio Bilbao Martínez, de Santa Bárbara; Ismael Pérez Pavía, de Meoqui, así como a Aidé López de Anda, de Saucillo.

Javier Corral consideró que es obligación del Gobierno reforzar la política pública en materia de seguridad para avanzar a un estado de derecho en el que todas y todos se sientan seguros y en paz.

Dijo que para ello resulta fundamental abonar a un sistema de investigación y persecución criminal efectivo, que considere la preparación integral de todos los elementos que intervienen en la procuración de justicia.

“Hoy, como desde el inicio de esta Administración, reitero el compromiso que existe por parte de este Gobierno para fortalecer sus capacidades, para contribuir a que mejoren su desempeño, no sólo a través de capacitación y formación, lo cual es fundamental, sino a través de recursos materiales y tecnológicos, salarios y prestaciones dignas e incentivos para su buen desempeño”, destacó.

El titular del Ejecutivo estatal indicó que este día se gradúan aquí hombres y mujeres de bien, que de manera valiente y desinteresada se suman a las filas de la Fiscalía para ofrecer un servicio solidario, que contribuya a reconstruir la paz y a brindarle justicia y seguridad a las y los chihuahuenses.

“Confío en que sabrán responder con honor, disciplina, lealtad y honradez a la realidad que enfrenta el pueblo de Chihuahua. Por nuestra parte, trabajaremos en recompensar su dedicada y valiosa labor, cuenten con su gobernador del Estado”, concluyó.

A su vez, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, señaló que el reto es formar mejores elementos, compromiso que se asume con seriedad y entusiasmo, como lo muestra que Chihuahua es ejemplo a seguir en muchos aspectos, gracias a la consolidación del proceso penal acusatorio.