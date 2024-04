Gracias a dios se termina gobierno de AMLO; pocos resultados económicos: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Salvador Carrejo Orozco dio a conocer que tras el anuncio de Adrés Manuel López Obrador (AMLO) en crear la gira del adiós como parte del cierre de su administración, el líder expresó que cierran esta administración federal con muy pocos resultados.

“Mira y te lo digo enserio, gracias a dios su gestión está terminando, y desde nuestra óptica su gestión no dio los resultados, no en todo pero si en términos generales, creo que los resultados no son favorables de esta administración federal, esta en todo su derecho de hacer esta gira del adiós, siendo prudentes hay que esperar el resultado electoral nosotros confiamos en que no habrá ningún tipo de conflicto pero es un escenario que no se descarta”, comentó.

Cabe resaltar que la Coparmex ha señalado que son pocas las políticas públicas que han ayudado a mejorar el país, pues financieramente hablando asegura que falta mucho por mejorar, acciones que tendrá que tomar en cuenta el próximo gobierno.

Para el empresariado en este momento las participantes más fuertes son Claudia Sheinbaum por Morena, PT y PVEM, así como Xóchitl Gálvez del PAN, PRI y PRD en las que se toma más competencia, por lo cual se tiene que estar prevenidos ante los escenarios electorales en caso de que gane la oposición por un pequeño margen.