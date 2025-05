GPPAN señala a Fernández Noroña por usar el Senado como “tribunal personal” para humillar a ciudadanos

Por la defensa de las libertades fundamentales de los mexicanos, el diputado Jorge Soto presentó ante el Congreso del Estado un exhorto dirigido al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por lo que calificó como un “acto de humillación pública y abuso de poder” en contra de un ciudadano que lo increpó en el aeropuerto capitalino.



El exhorto, que lleva la firma de toda la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de Chihuahua, denuncia el preocupante giro autoritario de figuras clave del régimen federal, particularmente de quienes —como Noroña— han hecho de la tribuna un instrumento de escarnio personal.



“Lo que presenciamos el 19 de mayo no fue un desliz ni una anécdota irrelevante. Fue una señal de alarma. El presidente del Senado, en lugar de defender la pluralidad, utilizó su posición de poder para cobrar afrentas personales, como si la Cámara Alta fuera su tribunal particular”, sentenció Soto en tribuna.



El exhorto plantea que lo sucedido con Noroña es una expresión más de una izquierda radical y autoritaria, que desprecia la crítica y busca silenciar al ciudadano incómodo: “Es la izquierda que instauró el ‘quién es quién en las mentiras’, que promueve la ley censura y que sueña con su propio ministerio de la verdad, al más puro estilo orwelliano”, denunció el legislador.



El documento exhorta a Fernández Noroña a abstenerse de usar su cargo para atacar a ciudadanos por ejercer su derecho a expresarse libremente, recordando que la libertad de expresión es piedra angular de toda democracia y no está sujeta a simpatías políticas.



“Hoy fue un ciudadano. Mañana puede ser un periodista, un académico o cualquier voz que no se someta. Desde Chihuahua alzamos la voz, porque quedarse callados sería ser cómplices de la mordaza”, afirmó Soto, respaldado por su bancada.