Dirigente nacional de Morena no tiene calidad moral para hablar mal de Maru: GPPAN

Luego de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, volviera a acusar a la gobernadora Maru Campos de presuntos actos de corrupción y la jefa del Ejecutivo chihuahuense respondiera con que demandará a la morenista por daño moral, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, enfatizó que Alcalde Luján no tiene calidad moral para hablar mal de la Gobernadora.

“La Gobernadora está en su derecho de accionar un mecanismo que ella ve válido. Y yo contestarle claramente a la presidenta nacional de Morena. Si quiere hablar de corrupción, que vea a quien tiene de coordinador en la Cámara de los Senadores, que tiene un narcotraficante”, dijo Chávez Madrid en referencia al senador Adán Augusto López.

El líder de la bancada panista añadió que por tanto, Luisa María Alcalde “no tiene calidad moral para siquiera señalar a la gobernadora Maru Campos. No pueden hablar de obras y de logros en Chihuahua porque el Gobierno de Morena ha abandonado a Chihuahua. Por supuesto que nosotros vamos a apoyar a la Gobernadora, porque lo que no se vale es decir mentiras. Y lo que dice Morena son mentiras”.

“Claro que en Chihuahua se ha hecho mucho. La gobernadora Maru Campos tiene resultados palpables, así lo vemos. En las encuestas hay una buena medición por parte. Y por supuesto que nosotros no vamos a permitir que Chihuahua se venga a hablar sin conocimiento de causa. Yo le aseguro que Luis María Alcalde que ella no conoce Chihuahua, por más que tenga sus orígenes aquí, ellos son norteños de Polanco. Así los llamo yo. Quieren gobernar Chihuahua desde Polanco y eso no se los vamos a permitir”, declaró Alfredo Chávez.