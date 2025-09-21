Gobiernos del PAN, los que más han trabajado por Juárez: Maru Campos

La gobernadora Maru Campos afirmó que han sido los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), los más han trabajado por Ciudad Juárez.

Lo anterior, durante su participación como invitada especial en la Asamblea Municipal de dicho organismo político, en la que se ratificó al presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) para el periodo 2025-2028.

La mandataria aseguró que en Acción Nacional se percibe una nueva visión, una nueva etapa de unidad y de cosechar los frutos de lo sembrado durante los últimos años.

“Hoy la historia nos convoca a defender con unidad la democracia, la dignidad y sobre todo la familia. Aquí no nos rendimos. En Ciudad Juárez tenemos muy claro que la dignidad se defiende, cueste lo que cueste, es una tierra de resistencia y por eso nosotros encendemos esa antorcha de esperanza”, expreso Maru Campos.

Ejemplo de esa esperanza es la respuesta que dio este Gobierno del Estado para atender las solicitudes de mejoras y obras que estuvieron frenadas por años, como lo fue la culminación del “puente eterno” Independencia-Puerto Tarento, y la llegada del JuárezBus con más de 100 unidades de último modelo.

También se concretó la rehabilitación de avenidas y carreteras prioritarias, se fortaleció la industria y se inició el tan esperado proyecto del Centro de Convenciones.

Además, la Gobernadora agradeció a Gabriel García Cantú por las labores realizadas durante su gestión en la frontera y deseó éxito en la nueva encomienda a Ulises Pacheco, que rindió protesta como titular del CDM.

Por su parte Pacheco, hizo un llamado a los panistas para caminar juntos, recuperar la confianza de las y los juarenses y demostrar que se ha consolidado un gran partido en la frontera.

“Hoy no solo asumo la presidencia, sino que reafirmo con todos ustedes un compromiso de vida con el partido, nuestra ciudad y con México”, manifestó.

En su intervención, la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez, aseveró que van a redoblar esfuerzos y que la frontera será ejemplo de unidad y resultados para toda la entidad.

“Hoy somos el ejemplo más claro a lo largo y ancho del territorio estatal. En Juárez hay unidad, en Juárez nos estamos poniendo de acuerdo y venimos por la frontera. Venimos a arrebatar Juárez y que llegue el mensaje a quienes tiene que llegar: ¡Este es nuestro territorio!”, puntualizó.

En el evento estuvieron presentes Alejandro Jiménez, regidor de Juárez; y Xóchitl Contreras Herrera, diputada local del Partido Acción Nacional.

También asistieron Flor Karina Cuevas Vásquez, secretaria general del CDM en Juárez; Gilberto Loya, Gilberto Baeza, Rafael Loera, además de cientos de militantes del blanquiazul.