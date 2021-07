Gobierno responde a Maru: falso que se obstaculice entrega-recepción

Noticias de Chihuahua.-

En el programa “Ciro por La Mañana” de Radiofórmula, de su edición del miércoles 7 de julio, la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, hizo comentarios sobre el proceso de entrega-recepción y sobre el gobernador Javier Corral Jurado, que, de acuerdo al gobierno estatal son contrarias a la verdad y que deben precisarse.

Campos dijo textualmente: “pues aunque él no quiera conmigo pero de veras que no quiere, no quiere, no quiere ¿eh? Entonces, estamos tratando de trabajar con sus funcionarios. Pero déjame decirte algo, es una obligación constitucional, en Chihuahua existe una ley de Entrega-Recepción. Tienen, no es de que quieran. Hay una exigencia por parte de la ley, hay una exigencia por parte de los chihuahuenses para que entreguen la información otra vez, para poder conocer el estatus del estado y de ahí poder generar la política pública”.

Señaló ella que es importante tener claridad sobre el estado de las finanzas de Chihuahua para un diagnóstico que le permita a la nueva administración ir tomando medidas. Que faltan dos meses para que tome protesta y que la entrega recepción es una demanda de los chihuahuenses “o se hace, o se hace”.

Al respecto el gobierno estatal manifestó que “No hay tal. Es falso que el Gobierno del Estado obstaculice o ponga trabas en el proceso de transición, como se ha empeñado en afirmar la gobernadora electa y su equipo”

El pasado 5 de julio en Ciudad Juárez, ante medios de comunicación, el propio gobernador precisó que el tema de la supuesta “renuencia” sale a relucir cada vez que se avecina una de las fechas del proceso judicial que se le imputa a la excaldesa por presuntos actos de corrupción”

El mandatario indicó que se trata de una estrategia recurrente para confundir y desviar la atención del proceso que se le sigue. Otra vez la mentira, por ignorancia o por mala fe, declaró.

También señaló que en el Gobierno de Estado “no tenemos nada que esconder” y que de hecho fue justamente la actual administración quien detonó el proceso de entrega-recepción. Recordó que para ese momento ya se habían celebrado cuatro reuniones con dependencias públicas.

El mandatario estatal manifestó que para mayor transparencia, instruyó a la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, para que se graben en audio y video las sesiones y se publiquen los acuerdos firmados; incluso que se invite a testigos sociales.

Ese mismo día, la secretaria de la Función Pública puso a disposición del público el portal web, que puede consultarse en la liga: https://entregarecepcion.chihuahua.gob.mx/, el cual se irá actualizando conforme avance el proceso.

Desde el día 17 de junio se le comunicó a la gobernadora electa, que toda la información del proceso de Entrega-Recepción estaba cargada en el portal, en el cual se pueden consultar incluso los audios de reuniones que se han efectuado.

Esto ocurrió durante el encuentro en el despacho de la Secretaría de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, en presencia de la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván y su principal equipo de trabajo.

En dicha reunión, la secretaria de la Función Pública le dijo que la información de los responsables de la Entrega-Recepción por parte del Gobierno del Estado, la normatividad y otros materiales, se podían consultar sin ningún problema en ese portal web.

El Gobierno del Estado reiteró, una vez más, su plena voluntad para que el proceso de entrega recepción se realice de manera transparente y de conformidad con lo establecido en la materia.