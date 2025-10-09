Gobierno del Estado impulsa una agenda sólida de manejo y sanidad forestal

_Chihuahua consolida su liderazgo nacional en manejo y sanidad forestal durante el XVII Congreso Mexicano de Recursos Forestales 2025_

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), refrenda su compromiso al participar en el XVII Congreso Mexicano de Recursos Forestales 2025, evento que reúne a investigadores, académicos, productores, técnicos y autoridades de todo el país.

El Congreso, se lleva a cabo del 8 al 11 de octubre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de generar un espacio de intercambio científico, técnico y productivo que promueva el manejo forestal sustentable, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de los mercados forestales.

En esta edición, la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, funge como institución co-organizadora, con la vinculación académica y la difusión del conocimiento científico en materia forestal.

El director de Desarrollo Forestal de la SDR, Humberto Molinar Hernández, destacó que el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Maru Campos ha impulsado una agenda sólida de manejo sustentable y sanidad forestal, con inversiones decididas y acciones responsables en coordinación con la Federación, los municipios, ejidos, comunidades e instituciones académicas.

_“Este Congreso no sólo es un espacio académico; es una muestra de unidad, cooperación e intercambio de experiencias que hoy son indispensables para enfrentar los retos que amenazan nuestros ecosistemas”,_ expresó.

El evento, organizado por la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales, se consolida como el foro nacional más relevante en temas de manejo, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, con la participación de más de 600 asistentes provenientes de diversos estados del país.

El Congreso proyecta al Gobierno del Estado de Chihuahua como un referente nacional en el sector forestal, al ser la entidad con mayor superficie forestal y capital natural del país, y la segunda en producción de materias primas forestales.

Asimismo, Chihuahua destaca por su liderazgo en proyectos de captura de carbono y en el número de ejidos certificados por el Forest Steward Council (FSC).