“Gobierno de morena desprecia a quienes trabajan el campo”: Mario Vázquez

Mario Vázquez, candidato a Senador por la Coalición Fuerza y Corazón por México, señaló enérgicamente que el gobierno de morena les quitó apoyos a quienes trabajan el campo, acto que consideró como una expresión de desprecio para la gente que vive de estas actividades productivas.

“La lucha por los derechos de las personas del campo es uno de los pasajes de mi vida de los que estoy más orgulloso”, aseguró Vázquez durante encuentro con alrededor de 400 habitantes del municipio de Madera.

Recordó que en su juvetud, cuando fue dirigente del Frente Democrático Campesino peleó junto a sus compañeros del campo por una gran injusticia por el precio del frijol. logrando un beneficio para los productores. Pero ahora puede ver que el sector agropecuario ha sido maltratado como nunca.

“Ahora que veo tal abandono me parece algo inconcebible, porque yo no entiendo el poder si no emana de los ciudadanos y no es para servir a los ciudadanos”, aseguró y añadió que el gobierno de la república es criminal al abandonar al campo y no atender la seguridad ni el sistema de salud.

Por eso finalizó recalcando que Chihuahua necesita voces que la defiendan de verdad y que se atrevan a exigir justicia para sus agricultores, para sus familias y en general para su gente.