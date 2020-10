Gobernador dialoga con productores de Estación Consuelo; pide se levante bloqueo al tren

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral Jurado se reunió con agricultores de Estación Consuelo para hacerles ver que el bloqueo a las vías del tren está mal enfocado y que en lugar de ser medida de presión para el Gobierno Federal, está afectando más a la gente de Chihuahua.

“Mientras el presidente López Obrador estaba dando ese discurso de campaña (en Juárez), yo estaba entablando un diálogo directo con los productores de Estación Consuelo para plantearles todo lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, y pidiéndoles que en una conciencia de responsabilidad y de solidaridad con Chihuahua, se levante el bloqueo de las vías del tren”, dijo el mandatario al ser abordado por medios de comunicación al finalizar el Encuentro Nacional Anticorrupción 2020.

Informó que les compartió su visión del tema respecto a que el Gobierno Federal ni se inmuta con esa medida.

“Ellos (el Gobierno Federal) quieren desestabilizarnos el estado a nosotros. Ellos no sienten ninguna afectación porque no les duele la pérdida de empleos, ni les preocupa la afectación a las empresas”, expresó.

Agregó que durante la reunión pidió a la representatividad de los productores de la región de Estación Consuelo, que lo ayuden a compartir sus puntos de vista.

“Y también les ofrecí ir a platicar con los pobladores abiertamente de por qué esa medida está afectando más a la gente de Chihuahua, que representando una medida de presión para el Gobierno Federal”, agregó.

Señaló que en el Gobierno Federal están encantados porque no cree en la prosperidad de las empresas: “Porque no está en lo suyo la generación de empleo o sobre el cuidado de los empleos. Ellos están en la entrega de dinero en efectivo y en el tren maya. Y todo lo demás, parece no existir”.