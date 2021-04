Garantiza Loera acabar con la corrupción en las obras públicas

Noticias de Chihuahua.-

El candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, Juan Carlos Loera, aseguró que en su gobierno no existirán las prácticas corruptas que ha habido en las administraciones pasadas en las obras públicas, ante miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Ciudad Juárez.

“El avance del bienestar, del bien común, casi siempre es interpretado por la gente a través de la obra pública. Cuando hay honestidad: ¡qué buen gobernador o presidente municipal fue!, pero cuando se enmascara, cuando detrás de esa obra pública hay un legado de corrupción, de endeudamiento, de desfachatez, de falta de decoro, es todo lo contrario; es el principal obstáculo para el bien común y ahí perdemos todos”, señaló.

Al exponer su estrategia para hacer rendir el dinero del presupuesto público y derramar los beneficios a la población y a los constructores, Juan Carlos Loera garantizó la eliminación de “transas o moches” y adelantó que durante su administración impulsará la libre competencia.

“No soy un hombre que haya acumulado una gran riqueza, no estoy encariñado con el dinero, y eso se lo he transmitido a mis hijos: a vivir con decoro; claro, con todas las condiciones necesarias que me ha permitido el ejercicio de mi profesión, de mi negocio”, expresó.

Tras recordar que él es empresario y exportador, el abanderado de Morena, PT y Nueva Alianza enfatizó a los miembros de la CMIC que el próximo 6 de junio es el momento de votar por su proyecto para generar las mejores condiciones de infraestructura para Ciudad Juárez.

“Entiendo muy bien el proyecto de la Cuarta Transformación, tengo las conexiones, puedo ser el mejor gestor para la tan necesaria obra que se requiere en Ciudad Juárez. Vamos a aprovechar la oportunidad de que haya un gobernador juarense, un gobernador que esté en contacto con los secretarios de Estado”, expresó.

El candidato escuchó la agenda de desarrollo de 12 puntos que le presentó la CMIC, donde destacaron peticiones de equidad en las obras y más licitaciones en Ciudad Juárez y no en la capital del estado, en voz del arquitecto Jorge Bermúdez Espinosa, presidente de la Cámara y los constructores que lo acompañaron en esta reunión celebrada en sus instalaciones, donde al final Juan Carlos Loera firmó una carta compromiso y destacó que la austeridad será otra de sus banderas.