Garantiza JCAS suministro de agua a escuelas; pide reportar problemas en instalaciones

Noticias de Chihuahua.-

El director de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Óscar Ibáñez Hernández, aseguró que el suministro de agua potable en las escuelas está garantizado para el ciclo escolar 2021-2022, el cual marcará el regreso a la educación presencial después de y un año y cinco meses.

“Lo que nosotros les pedimos a las autoridades escolares es que revisen sus instalaciones internas porque nosotros tenemos agua suficiente y no va a faltar le agua en ningún centro, la cosa es que como nosotros no tenemos acceso a las instalaciones, las instalaciones estaban cerradas, y de repente se les reviente una tubería o alguien les vandalizó una bomba, si alguna de esas cosas no están funcionando son las autoridades de la escuela las que tienen que identificar eso”.

El funcionario indicó que hasta el momento no se han recibido solicitudes para que la Junta repare o apoye a planteles con sus instalaciones, pero se recibirá cualquier petición a través de las juntas municipales en las diferentes localidades del estado.

“No hemos tenido absolutamente ninguna solicitud en ese sentido. Yo sí he escuchado que dicen que no tienen agua. Bueno, nosotros mismos cerramos las llaves de las escuelas para que no vaya a haber fugas. Pues si estaban cerradas las escuelas y no se estaban utilizando y por ejemplo, si tienen una fuga adentro y nosotros seguimos mandado agua en la tubería, pues eso va a estarse perdiendo”.