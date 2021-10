Garantiza Félix Martínez que habrá mano dura contra empresas que no cumplan con servicio de recolección de basura

Noticias de Chihuahua.-

Tras el mensaje emitido por el alcalde de la capital, Marco Bonilla donde advirtió a la empresa Lifer (Klifer) que si no cumplen con dar buen servicio en la recolección de basura, se les dejaría únicamente la mitad del contrato, pero de no funcionar, se cancelaría de manera definitiva; el regidor presidente de la Comisión de Obras y Servicios respaldó al edil capitalino, dejando claro que desde comisiones estarán muy al pendiente de que no sólo esta empresa, sino las demás que prestan servicio, cumplan.

El regidor del Partido Acción Nacional declaró que una de las cosas que se deben verificar es que cumplan a cabalidad los contratos, por ello, estarán al pendiente con cada una de las empresas concesionarias para que realicen su trabajo con eficiencia.

“En este sentido vamos a ser muy estrictos para que la ciudadanía se vea beneficiada. No podemos aceptar que ninguna empresa no cumpla a cabalidad con lo que dice la concesión y vamos a estar pendiente, no solo de ella, sino de todas”, expresó.

Cabe recordar que la empresa antes mencionada tiene contrato con el Ayuntamiento desde 2012, pero desde entonces, es la única que ha recibido más quejas, tanto por los ciudadanos, como por propios empleados.

El Ayuntamiento tiene concesión Klifer; Ancho, Aseo Urbano Estrada, Comercial Automotor, Jesús De las Casas y Dipacsa, las cuales cubren 149 rutas independientes a las propias del Municipio de Chihuahua.