Garantiza Conagua que las presas no quedarán vacías

Noticias de Chihuahua.-

Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que en el Tratado Internacional de Agua entre México y Estados Unidos, nuestro país recibe cuatro veces más el agua que aporta y tiene flexibilidad en la entrega, e indicó que Chihuahua tiene asegurado el 100% de agua para el presente ciclo agrícola.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Conagua recordó que este convenio tiene 76 años de vigencia y que ha funcionado para compartir el agua entre ambos países.

“México recibe cuatro veces más agua de la que aporta, de la que comparte y tiene flexibilidad en la entrega. Estas son dos ventajas que tiene el tratado para México porque porque recibimos más agua de la que nos toca portar y tenemos flexibilidad”.

La funcionaria federal detalló que Chihuahua, por medio del río Conchos, debe aportar el 54% del volumen entregado para el cumplimiento del tratado “pero no ha sido así desde 1994”.

“Lo que ha estado pasando es que este promedio ha ido bajando de el valor de 54 a 38% y que ha tenido que ocurrir que los otros ríos han tenido que incrementar su aportación para poder seguir cumpliendo con el compromiso”.

Informó que debido a la toma de la presa la Boquilla no se ha podido entregar el agua a los campesinos debido a “que, desafortunadamente, por los eventos que hubo y la toma de la presa por la gente que se opone, no estamos entregando toda la agua que debe ser. No ha podido operar de manera eficiente”.

“En el tratado con Estados Unidos se habían entregado un 67% antes de iniciar todas las pláticas desde diciembre, ya llevamos un 82% de avance”, dijo.