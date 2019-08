El rector me invitó a dar clases pero claustro rechazó propuesta: Bonilla

Noticias de Chihuahua.-

El director de Desarrollo Humano y Educación, Marco Bonilla Mendoza, confirmó que fue invitado por el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) a dar clases en la Facultad de Derecho, sin embargo, el Claustro de Maestros rechazó la propuesta.

Bonilla Mendoza subrayó que la invitación fue a título personal y en nada intervino la alcaldesa Maru Campos Galván o el hecho de que él sea funcionario público.

Añadió que al ser invitado por el rector se le explicó que existía la posibilidad de que tuviera que presentar un examen para comprobar sus capacidades para la docencia en dicha facultad.

El director manifestó que como egresado de la Facultad de Derecho y como socio de un despacho de abogados, siente un profundo amor por la Universidad y por su profesión.

No obstante, refirió que la invitación no fue más allá pues el Claustro de Maestros determinó no aprobar esta propuesta.