Fuertes lluvias dejan calles inundadas en diversos puntos de la ciudad

Diversos puntos de la ciudad reportan acumulación de agua en avenidas, arroyos y viviendas tras el ingreso de una fuerte tormenta desde la zona sur.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de fuertes lluvias en la capital, derivado del ingreso del frente frío número 4.

Al respecto, las autoridades mantienen vigilancia activa ante posibles lluvias intensas, actividad eléctrica y rachas de viento.

Se estima que podrían registrarse posibles inundaciones repentinas en el Periférico R. Almada, Boulevard Fuentes Mares, Avenida Ecus, Avenida y Fuerza Aérea.

Al respecto, la Coordinación emitió las siguientes recomendaciones:

– Evita zonas de riesgo como arroyos y pasos a desnivel.

– Resguarda objetos que puedan ser desplazados por el viento.

– Mantente informado a través de fuentes oficiales.