Fueron dados de baja 8 servidores del Municipio por incumplimientos

En la actualidad, en el Municipio capitalino hay aproximadamente seis mil empleados y tras la pasada evaluación de Declaración Patrimonial, solo ocho fueron dados de baja, por incumplimientos en requisitos referentes a la declaración patrimonial que se les pide a los funcionarios y servidores.



Carmen Hidalgo, titular del Órgano Interno de Control (OIC) dio a conocer que la Ley de Responsabilidades dice que se tiene que desahogar el procedimiento pero, forzosamente, la sanción, es la remoción.



Explicó que en el caso de las personas que no presentaron la declaración fue porque ya atravesaban una situación jurídica en específico, y, al saber que ya iban de salida del Gobierno, no mostraron interés en presentar la declaración.



”A estas ocho personas ya se les concluyó su procedimiento ya terminamos”. Hidalgo Posada, agregó que esta es una realidad que no se ve en otros municipios, pues en este 2025 casi se llega al 100 por ciento de cumplimientos excepto por estos ocho.