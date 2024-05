Fue sin intención de ofender: Canaco tras denuncia por violencia política de Hilda Sánchez

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Omar Armendáriz Jurado dio a conocer su postura ante la denuncia que impuso la candidata Hilda Sánchez del Partido México Republicano en contra de la cámara por supuesta violencia política, por ello el líder de Canaco destacó que no fue su intención además de solo citar a los partidos que tienen más oportunidad en el mundo de la política.

“Digo yo, hasta ahorita me llego la noticia y como todos lo que menos pensamos era en hacer una violencia política, sabemos que son partidos, y yo creo que en México no se necesitan más partidos sino arreglar lo que no se ha podido arreglar ya que no fue una intención de molestia a ningún partido pero sabemos donde se dará la mayor captación de votos con los tres principales partidos”, comentó.

En este sentido el líder del comercio señaló que esta acción no fue con el afán de ofender, ni que se fuera a malinterpretar, solo se iba a citar a las personas que tenían mayor popularidad.

Cabe destacar que dicho encuentro que señala la candidata no fue realizado ya que se dio poca asistencia de empresarios, por el momento sigue estando en espera dicho evento lo cual se complica con los cierres de campaña establecidos.