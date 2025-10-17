Frente frío se mantiene en territorio estatal; prevén nubosidad y vientos

Para este viernes se prevé ambiente frío a muy frío al amanecer con posibles heladas en estados del noroeste, norte y centro del país.

🌧️⛈️En entidades del norte y occidente de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓Más información en las imágenes⬇️ pic.twitter.com/jQk94PVm3M — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2025

El sistema frontal núm. 7 se extenderá sobre la frontera noroeste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, lo que originará descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dichas regiones.

Durante la tarde, el sistema frontal se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, mientras que una línea seca se establecerá en el norte de México, propiciando rachas fuertes de viento con posible formación de torbellinos en la región noreste de Chihuahua.