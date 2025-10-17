Frente frío se mantiene en territorio estatal; prevén nubosidad y vientos

Para este viernes se prevé ambiente frío a muy frío al amanecer con posibles heladas en estados del noroeste, norte y centro del país.

El sistema frontal núm. 7 se extenderá sobre la frontera noroeste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, lo que originará descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dichas regiones.

Durante la tarde, el sistema frontal se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, mientras que una línea seca se establecerá en el norte de México, propiciando rachas fuertes de viento con posible formación de torbellinos en la región noreste de Chihuahua.

octubre 17, 2025 5:36 am

