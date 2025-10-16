Frente frío 7 permanece en el estado; prevén vientos y chubascos aislados

El sistema frontal núm. 7 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ocasionará descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en esa región, así como lluvias aisladas.

Por la mañana, ambiente fresco y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región.

Viento de dirección variable de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h.

octubre 16, 2025 6:30 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua