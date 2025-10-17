Frente frío 7 generará descenso de temperaturas este fin de semana en Chihuahua

– En lo la zona serrana, el clima será de frío a muy frío, con mínimas que

podrían descender hasta 1 °C en El Vergel, 4 °C en Creel y 5 °C en

Temósachic

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que durante este

fin de semana se pronostica un ligero descenso en las temperaturas en gran

parte del estado, como resultado de la masa de aire frío que impulsa al frente

frío número 7 sobre el norte del país.

Este sistema interactuará con la corriente en chorro subtropical, una vaguada

en niveles medios y altos de la atmósfera, una línea seca sobre Coahuila, un

canal de baja presión y la entrada de humedad del océano Pacífico, lo que

generará condiciones climáticas variables.

Para este viernes, se espera un ambiente de frío a muy frío en zonas serranas,

con posibles heladas en poblados como San Juanito y El Vergel, Balleza. En

municipios como Chihuahua, Juárez y Parral, el clima será fresco a templado

por la mañana, y por la tarde cálido a ligeramente caluroso, con temperaturas

máximas de 29 grados centígrados (°C) en Chihuahua, 32 °C en Ojinaga,

26 °C en Juárez y 25 °C en Cuauhtémoc.

El cielo se mantendrá de despejado a parcialmente nublado.

Los vientos variarán entre 5 y 15 kilómetros por hora (km/h), con rachas que

podían superar los 45 km/h en distintas regiones del estado, principalmente en

zonas del norte, noroeste, oeste, centro, sureste y noreste, incluyendo Juárez,

Ahumada, Casas Grandes, Madera, Guerrero, Cuauhtémoc, Chihuahua,

Jiménez y Ojinaga, entre otros.

También podrían presentarse rachas moderadas en áreas de la Sierra y el

centro-sur del territorio.

Se prevén lluvias aisladas en municipios del oeste y suroeste, como Madera,

Temósachic, Moris, Chínipas, Guazapares, Batopilas, Morelos, Guachochi y

Guadalupe y Calvo.

Para el sábado, el ambiente será fresco a templado por la mañana y caluroso

por la tarde, con cielo de despejado a mayormente nublado. Las temperaturas

mínimas y máximas oscilarán entre 1 °C y 34 °C, variará en cada región. No

se prevén lluvias para este día.

Para el domingo se pronostica un ambiente de fresco a templado por la

mañana y de poco caluroso a caluroso por la tarde. En la zona serrana, las

condiciones serán de frías a muy frías, con mínimas de 1 °C en El Vergel, 4 °C

en Creel y 5 °C en Temósachic.

Guachochi registrará una mínima de 4 °C y máxima de 24 °C, mientras que

Madera alcanzará los 6 °C por la mañana y 25 °C por la tarde, por lo que

podrían presentarse heladas ligeras en las partes más elevadas.

En el centro del estado, Chihuahua capital tendrá una mínima de 14 °C y

máxima de 30 °C; Cuauhtémoc variará entre 10 °C y 25 °C. En el sur, Parral

registrará temperaturas entre 13 °C y 28 °C, Jiménez entre 16 °C y 31 °C. En

el norte, Ciudad Juárez presentará mínima de 13 °C y máxima de 28 °C,

mientras que Janos oscilará entre 10 °C y 28 °C.

La CEPC exhorta a la población a tomar precauciones ante los cambios de

temperatura y las rachas de viento. Se recomienda evitar actividades al aire

libre en zonas con viento fuerte, asegurar objetos que puedan ser desplazados,

manejar con precaución en tramos carreteros y el mantenerse informado a

través de medios oficiales.

Para cualquier emergencia, se recuerda que está disponible el número 9-1-1.