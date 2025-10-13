Frente frío 6 traerá chubascos y nublados para este lunes

Este lunes, el frente frío numero 6 en el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico y de la nubosidad remanente de “Raymond”, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de poco caluroso a caluroso por la tarde, temperaturas de frías a frescas en la zona serrana, cielo de parcialmente nublado a nublado.

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste y sureste, incluye: Janos, Casas Grandes, Matachí, Guerrero, Coronado y Jiménez.

Lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas norte, noroeste y oeste, suroeste y centro, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Galeana, Madera, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Namiquipa, Moris, Uruachi, Chínipas, Morelos y Sueco.

Además, lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y noreste, incluye: Palomas, Nuevo Casas Grandes, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Bachíniva, Guerrero, Ocampo, Maguarichi, Bocotna, Guazapares, Uruachi, Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Nonoava, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Valle de Zaragoza, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Coyame, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.

Asimismo, lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas oeste, suroeste, centro, sur y sureste, incluye: Carichi, Balleza, San Francisco de Borja, Saucillo, Rosario, El Tule, Matamoros, Camargo y La Cruz.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 31/18, Juárez 25/18, Janos 23/16, Madera 20/12, Temósachi 22/11, Cuauhtémoc 25/14, Ojinaga 33/22, Delicias 32/20, Camargo 32/20, Jiménez 32/20, Parral 29/17, Creel 20/9, Chínipas 31/23, Guachochi 21/9, El Vergel 20/6.