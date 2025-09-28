Frente frío 4 traerá lluvias fuertes a la capital, 52% de probabilidad para esta noche

_Hoy 52% de probabilidad de lluvia para la noche, tome precauciones_

*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de septiembre de 2025.-* El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que a partir de hoy se tiene la confirmación de la entrada del Frente Frío No. 4, el cual se manifestará principalmente con lluvias fuertes a torrenciales, acompañadas de tormenta eléctrica.

El coordinador municipal de Protección Civil, Iván Rivera, señaló que es importante reiterar a la ciudadanía la necesidad de seguir las recomendaciones que se han emitido durante toda la temporada de lluvias para salvaguardar la seguridad de las familias.

En lo que respecta a las temperaturas, es importante aclarar que este frente frío no provocará un descenso significativo, pues se esperan máximas de 26 °C y mínimas de 17 °C. El impacto principal se reflejará en la intensidad de las precipitaciones, en caso de que el sistema ingrese de lleno a la capital.

Para la noche de este domingo, se mantiene un 52% de probabilidad de lluvia con tormenta eléctrica.

Recomendaciones principales:

• Evite cruzar arroyos, vados, cauces y calles inundadas.

• No se resguarde bajo árboles ni estructuras metálicas durante tormenta eléctrica.

• Si conduce bajo la lluvia, disminuya la velocidad, encienda luces y aumente la distancia de seguridad.

• Mantenga libres coladeras y desagües en su vivienda para prevenir encharcamientos.

• Respete los cierres viales e indicaciones de las autoridades de seguridad y emergencia.

– En caso de emergencia, comuníquese de inmediato al 9-1-1.

El Gobierno Municipal de Chihuahua continuará monitoreando las condiciones climáticas y reforzará los recorridos preventivos en zonas de riesgo.