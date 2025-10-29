Frente frío 11 y masa de aire polar llegan con descenso de temperaturas y pronóstico de heladas

El ingreso a territorio estatal del frente frío número 11 provocará temperaturas muy frías y probabilidad de heladas en la región serrana, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Para las próximas tres horas, se pronostican Vientos fuertes con Rachas de 40 a 50 km/h, en el noroeste y norte de México.

Dicho sistema frontal en interacción con la corriente en chorro subtropical, una línea seca sobre Coahuila, un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, mantendrán además probabilidad de viento en las regiones norte y centro-sur.

Para miércoles y jueves se prevén mínimas de 3 a -3 grados centígrados (°C) en Madera, Temósachic, Ocampo, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, y Balleza.

Se prevén entre 10°C y 11°C para Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias y Parral; en Cuauhtémoc serán de entre 6°C y 7°C.

Habrá viento con ráfagas que pueden superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en el tramo Juárez-Ascensión y rachas superiores a los 45 km/h en Ahumada, Guadalupe, Bocoyna, Guachochi, Cuauhtémoc, Aldama, Jiménez y Ojinaga.

Ante estas condiciones, la CEPC recomienda a la población abrigarse adecuadamente y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Ante cualquier emergencia comunicarse al 9-1-1.