Frente frío 11 y masa de aire polar llegan con descenso de temperaturas y pronóstico de heladas

El ingreso a territorio estatal del frente frío número 11 provocará temperaturas muy frías y probabilidad de heladas en la región serrana, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Dicho sistema frontal en interacción con la corriente en chorro subtropical, una línea seca sobre Coahuila, un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, mantendrán además probabilidad de viento en las regiones norte y centro-sur.

Para miércoles y jueves se prevén mínimas de 3 a -3 grados centígrados (°C) en Madera, Temósachic, Ocampo, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, y Balleza.

Se prevén entre 10°C y 11°C para Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias y Parral; en Cuauhtémoc serán de entre 6°C y 7°C.

Habrá viento con ráfagas que pueden superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en el tramo Juárez-Ascensión y rachas superiores a los 45 km/h en Ahumada, Guadalupe, Bocoyna, Guachochi, Cuauhtémoc, Aldama, Jiménez y Ojinaga.

Ante estas condiciones, la CEPC recomienda a la población abrigarse adecuadamente y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Ante cualquier emergencia comunicarse al 9-1-1.

octubre 29, 2025 7:16 am

