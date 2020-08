Frente al coronavirus, transformemos la solidaridad en pandemia: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que frente a la pandemia del coronavirus, todos los ciudadnos deben transformar también a la solidaridad en pandemia y que tena un efecto propagador para que sea un antídoto que permita superar la crisis sanitaria y económica.

Señaló que el mundo ha atravesado por una realidad inédita a causa de la pandemia la cual ya ha afectado a 2015 países con 20 millones personas contagiadas y 722 mil muertes.

Añadió que la jornada nacional de sana distancia buscaba frenar la acelerada propagacón del virus, aunque en estado sabía sin duda que esto conllevaría un impacto económico

“Se trata de una enfermedad que en su peor faceta es mortal para adultos mayores, personas con enfermedad previa pero hay que decirlo, no importa la edad. Conforme a los datos en México difundidos por el Conacy una cuarta parte de los fallecidos fueron víctimas sin que registraran un comorbilidad, es decir, el 26 por ciento aparentemente estaban sanos”.

Recordó que el el SARS-CoV2 causa neumonía, síndrome respitatorio agudo, insuficiencia renal, coágulos en la sangre y deja secuelas pulmunares y cardíacas.

Ante este escenario agradeció el esfuerzo de pequeñas empresas y grandes corporativos que han aportado 148 millones de pesos que se se han sumado a los 3, 462.9 millones de pesos que el gobierno de chihuahua ha destinado para enfrentar la doble crisis sanitaria y económica

“Nuestro manejo ha sido reconocido a nivel nacional, de acuerdo a los indicadores mantenemos un comportamiento estable y tenemos el menor número de casos activos, pero estos no son elementos que nos permitan cambiar de estatus y mucho menos son noticias para confiarnos… Contamos en el registro oficial con 8 mil 820 casos confirmados y 2 mil 506 sospechosos… El SARS-CoV2 le ha arrebatado la vida a 52 mil personas, 977 de ellas están en nuestra entidad”.

Añadió que en Chihuahua hemos tenido dos picos altos de contagio en mayo y otro en julio y ayer ha sido uno de los días con el mayor número de casos confirmados en la ciudad de Chihuahua, lo cual se deriva del aumento de movilidad, de una mayor presencia de personas en la calle y que demuestra que se trata de una pandemia que va para a largo.

Por ello, puntualizó, y tenemos que acostubrarnos y concientizarnos sobre la responsabilidad que todos tenemos para ser vigilantes de que se cumplan las medidas y restricciones impuestas por las autoridades y por la nueva realidad.

“Cualquier medida tomada por el gobierno no habrá valido la pena si seguimos relajando las medidas de sana distancia, si no tomamos conciencia del papel trascendental que todos tenemos. Esto no va a tener el éxito que queremos si continúan las fiestas las reuniones sociales de más de 10 personas, hoy la crisis nos demanda mucha prudencia, mucha empatía y todo el ánimo colaborativo a través de pequeñas acciones”