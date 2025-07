Francisco Sánchez presenta Ley Jasiel para que el gobierno deje de liberar a criminales

Acompañado de madres y padres de familia chihuahuenses, el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa para que la federación no pueda seguir liberando a criminales de las cárceles de Chihuahua bajo la figura de la liberación anticipada.

El legislador chihuahuense informó que esta figura de liberación anticipada se sustenta en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la que en el 2016 la federación asumió las facultades para decidir cómo cumplen sus penas los criminales en Chihuahua, misma que les permite salir libres al cumplir solo la mitad de su sentencia.

“El que mató, violó o torturó no merece beneficios, merece condena completa. No más asesinos premiados con libertad anticipada. No más violadores caminando libres entre nosotros por supuesta buena conducta”, declaró.

La reforma presentada por Francisco Sánchez establece que los estados tendrán la facultad de establecer un catálogo de delitos que no sean susceptibles para este beneficio de la liberación anticipada, tales como homicidio, violación, infanticidio, delitos que para la federación sí calificables para una liberación por buena conducta.

“Chihuahua tiene derecho a defender su soberanía jurídica. Tiene derecho a decidir cómo castiga a quienes desangran nuestras calles. Y sobre todo, tiene el deber moral de estar del lado de las víctimas, no de sus verdugos”, sentenció.

Francisco Sánchez remarcó que mientras en los escritorios del centro del país se firman preliberaciones, en la sierra de Chihuahua arden los hogares, se entierran a niños asesinados a sangre fría, se enfrentan los horrores del narcoterrorismo.