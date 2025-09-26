Fortalecen FEM y AEI atención a víctimas durante curso de Prevención e Investigación en Materia de Violencia de Género

• Fue impartido por la Policía Nacional de España, a través de la Unidad de Atención a Familia y Mujer

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte y la Agencia Estatal de Investigación, participaron en el curso Prevención e Investigación en Materia de Violencia de Género, que se llevó a cabo del 22 al 26 de septiembre en la ciudad de Zacatecas.

En un ejercicio de colaboración binacional, la Policía Nacional de España, a través de su Unidad de Atención a Familia y Mujer, impartió un curso de 40 horas dirigido a titulares de las Fiscalías Especializadas en Género o áreas afines, en dependencias de procuración de justicia y en aquellas de investigación y prevención del delito.

El curso con temas en materia de violencia de género y su abordaje desde la actuación e investigación de casos, fue impartido por la inspectora de la Policía Nacional Española, María del Mar Gómez Montero, acompañada por Noelia Revuelta Flores.

Esta capacitación responde a la política nacional de prevención y atención a la violencia en contra de mujeres y niñas; así como a las Declaratorias de la Alerta de Violencia de Género y al artículo 26, Fracción I de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El objetivo es que las personas que integran las Fiscalías Especializadas en delitos cometidos por razones de género, tengan perfiles que permitan el análisis del contexto social, cultural, político e histórico, para analizar que se haya aplicado la normativa tanto del ámbito local o nacional, como las recomendaciones establecidas en las comisiones y pactos, a fin de dar elementos al Ministerio Público en la investigación.

Las dependencias del estado de Chihuahua, estuvieron representadas por Nazareth Alarcón Galicia, Sub coordinadora regional de la AEI, adscrita a la FEM en la Zona Norte.

Con estas acciones la Fiscalía General del Estado a través de su unidad especializada refrenda su compromiso con las niñas, adolescentes y mujeres de Ciudad Juárez.