Fortalece SSPE liderazgo e inteligencia emocional de mandos de Seguridad Ejecutiva

Con el objetivo de fortalecer el liderazgo, la inteligencia emocional y el compromiso institucional de los mandos operativos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo una capacitación multidisciplinaria dirigida a 50 elementos de la Subsecretaría de Seguridad Ejecutiva.

Durante tres días continuos, los jefes de grupo de distintas áreas participaron en dinámicas de desarrollo personal, ejercicios físicos, trabajo en equipo y gestión emocional, orientadas a mejorar su desempeño operativo y su bienestar integral.

Esta actividad forma parte de las estrategias impulsadas por el secretario de Seguridad, Gilberto Loya Chávez, para la mejora continua de habilidades y capacidades de la fuerza policial, lo que se refleja en un mejor desempeño en la protección de la ciudadanía.

El subsecretario de Seguridad Ejecutiva, Santos Vasconcelos Torres, destacó que esta capacitación busca reforzar el liderazgo y el compromiso con la institución, además de fomentar la autoconciencia y la cohesión entre los equipos de trabajo.

La formación fue impartida por la Consultoría OurEvolution, bajo la dirección de Alejandro Muriel, quien explicó que el programa integra componentes de desarrollo mental, emocional y físico, con el propósito de fortalecer los valores, la resiliencia y la actitud positiva de los participantes.

Las actividades incluyeron ejercicios de resistencia a temperaturas extremas para fortalecer la concentración, técnicas de manejo del estrés, y espacios de introspección y desahogo emocional.

El equipo multidisciplinario estuvo conformado por una psicóloga clínica, una coach holística, la deportista de alto rendimiento Lilia Hernández, campeona del Exatlón sexta temporada, y Victoria Rodríguez, instructora de yoga e hija del atleta olímpico Miguel Ángel Rodríguez.

Con este tipo de programas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso con la profesionalización del personal policial, con un liderazgo humano, consciente y preparado para enfrentar los desafíos de la seguridad pública en Chihuahua.