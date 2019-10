Fortalece IMSS clínica 22 en NCG con nuevas áreas médicas

Noticias de Chihuahua.-

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Chihuahua, inauguró este jueves las áreas de hemodiálisis, admisión y altas, y el Triage Obstétrico del Hospital General de Zona (HGZ) No. 22, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, con lo que se fortalecerá el servicio que actualmente se brinda a más de 69 mil derechohabientes de la zona noroeste de la entidad.

El área de hemodiálisis atenderá a los pacientes renales crónicos de esta zona, que anteriormente eran atendidos en las unidades del IMSS en Ciudad Juárez. Con el área de Admisión y Altas se agilizará el tránsito de pacientes y se mejorará la atención de los derechohabientes; y con el Triage Obstétrico, ubicada en la Unidad de Toco Cirugía, se realizará una valoración técnico-médica de manera rápida y oportuna, brindando la privacidad y atención necesaria a la mujer embarazada.

Esta unidad hospitalaria brinda atención médica a la derechohabiencia adscrita a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 37, No. 40, No. 42, No. 54 y No. 55, ubicadas en los municipios de Ascensión, Flores Magón, Nuevo Casas Grandes y San Buenaventura.

En representación del Seguro Social inauguró Norberto Miguel Ramírez y el secretario general del SNTSS Sección VIII en el estado, Gerardo de León Arellanes. Estuvieron presentes autoridades locales, titulares de diversas jefaturas de servicios en la delegación, directivos, personal de esa unidad hospitalaria y representantes del sector empresarial de la región.