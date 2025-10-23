Fortalece Coespris acciones de análisis y prevención de riesgos sanitarios en el estado

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), a través de la Gerencia de Evidencia y Manejo de Riesgos dio a conocer que se trabaja en fortalecer las acciones de análisis para anticipar, identificar y mitigar posibles riesgos sanitarios en la entidad.

Ejemplo de estas labores es el Diagnóstico Situacional de Riesgos Sanitarios, documento que se elabora anualmente y que sirve como guía estratégica para priorizar las acciones regulatorias y no regulatorias de la Comisión, orientadas a la protección de la salud.

En lo que va del presente año se han entregado 11 mil 996 dosis familiares de plata coloidal para la desinfección intradomiciliaria del agua, de las cuales 1,439 fueron distribuidas en Ciudad Juárez.

Además se han instalado 17 equipos de ultrafiltración en escuelas, albergues y unidades médicas ubicadas en la zona serrana, así como la dotación de 2 mil 879 litros de agua purificada en comunidades ubicadas en zonas vulnerables.

Otra de las tareas enfocadas en mitigar los riesgos sanitarios que realiza la Gerencia de Evidencia y Manejo de Riesgos, es el diseño e implementación del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua para Uso y Consumo Humano.

Mediante dicho Sistema se identifican contaminantes en el agua, provenientes de redes de distribución, plantas purificadoras y fuentes recreativas.

Durante 2025 se han llevado a cabo 12 mil 571 análisis de calidad del agua en los 67 municipios, a través de las oficinas regionales de la Coespris ubicadas en Chihuahua, Juárez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Cuauhtémoc, Parral y Camargo.

De dicho total, 2 mil 644 corresponden a muestras analizadas en redes de distribución y purificadoras de agua en Ciudad Juárez.