Fortalece Carla Rivas cercanía con vecinos de la colonia Los Llanos

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) por el Distrito 16, Carla Rivas, realizó una visita a la colonia Los Llanos, al sur de la capital, con el propósito de mantener un diálogo directo con las y los ciudadanos.

Durante su recorrido, Rivas escuchó las inquietudes de los vecinos, respondió a sus dudas y reiteró que está a disposición de la comunidad para dar seguimiento a cualquier gestión que requieran.

“Mi mayor satisfacción como diputada es poder estar cerca de la gente, conocer sus necesidades y acompañarlos en la búsqueda de soluciones. La confianza que me brindan me compromete aún más a seguir trabajando por cada colonia de nuestro distrito”, señaló la legisladora.

La diputada agradeció a las familias de Los Llanos por abrirle las puertas de su comunidad y destacó la importancia de mantener un trabajo conjunto que impulse mejoras en la zona y fortalezca la participación ciudadana.

Con esta visita, Carla Rivas ratifica su compromiso de continuar siendo una representante cercana, accesible y siempre atenta a las necesidades de las y los chihuahuenses del Distrito 16.