Fondo de Infraestructura se ejerce con transparencia, 250 mdp en lo que va del año

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que durante el presente año se han ejercido más de 250 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) de manera responsable y transparente.

Explicó que si bien, se trata de un fondo con recursos de naturaleza federal, es manejado por el Gobierno de Chihuahua.

De la Peña Grajeda indicó que el FISE se ha invertido principalmente en obras hídricas, reparación de caminos y de accesos a comunidades alejadas de la mancha urbana.

“El Gobierno del Estado lo ejerce con total transparencia y estaremos seguramente pudiendo compartir un listado de las obras que se estarán concluyendo este año”.