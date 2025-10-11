Fomenta SSPE la reinserción social a través de la elaboración de catrinas artesanales en el Cereso Femenil No. 1

Como parte de las acciones impulsadas para fortalecer la cultura y la reinserción social, por instrucción del Secretario de Seguridad Pública del Estado Gilberto Loya, seis mujeres privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social Femenil No. 1 de Aquiles Serdán, elaboraron catrinas artesanales con papel crepé, foami y periódico reciclado.

Las piezas formarán parte de la próxima Feria del Hueso, que se realiza en los panteones municipales de la ciudad de Chihuahua, donde serán exhibidas como muestra del talento y esfuerzo de las mujeres que participan en los programas de reinserción.

De manera permanente, las ciudadanas en reclusión participan en talleres de capacitación para el trabajo que fomentan el autoempleo y el desarrollo de habilidades, como lavandería, peluquería, repostería, bisutería, tejido, artículos decorativos, artesanías y accesorios de cuero.

Los productos elaborados se encuentran disponibles para su venta, con el fin de contribuir a su autonomía económica y a su proceso de reintegración social.

Durante 2025 se han impartido cursos a Personas Privadas de la Libertad (PPL) de pintura, idiomas, música, panadería, papiroflexia, huertos y guías Montessori, en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech).

Estas acciones reflejan el compromiso del sistema penitenciario de Chihuahua con la formación humana y laboral de las PPL, a fin de otorgarles las herramientas para construir una nueva etapa de vida con propósito y responsabilidad social.