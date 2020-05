Flores sólo a domicilio el Día de las Madres; no permitirán ambulantes

Noticias de Chihuahua.-

Ante los festejos que se avecinan con motivo del Día de las Madres a celebrarse el próximo domingo 10 de mayo, la Secretaría del Ayuntamiento informa las medidas y disposiciones que se tomarán en relación a la contingencia sanitaria por el COVID-19.

La Secretaría del Ayuntamiento tomará las siguientes medidas:

1.- En los panteones municipales se seguirán las medidas dictadas para solventar la presente contingencia. Solo se abrirán para el caso de inhumaciones y con las restricciones sobre número de asistentes y las reglas de la sana distancia.

2.- No se permitirá otro tipo de visitas en los cementerios hasta en tanto no se dicten otras reglas para la presente contingencia sanitaria.

3.- No se permitirá la venta de flores y/o artículos de regalo en la vía pública.

4.- En el caso de florerías establecidas sólo se permitirá la venta a domicilio.

5.- El Municipio no extenderá ningún permiso para festejos por esta fecha, de ningún tipo, incluyendo serenatas o eventos similares.

Entendemos las molestias que estas medidas generan. Sin embargo, la contingencia actual requiere estas limitaciones. Preservar la salud de nuestra gente es la tarea más importante que tenemos como autoridad.