Fiscalía de Morelos presentó pruebas insuficientes contra Cuauhtémoc Blanco; buscamos que carpetas de investigación se integren correctamente: PRI

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Sección Instructora, en donde se determina por no admitida la solicitud de declaración de procedencia en contra del diputado Cuauhtémoc Blanco, dictamen que fue apoyado por diputados federales del PRI, el legislador Alejandro Domínguez y dirigente estatal del Revolucionario Institucional, explicó que votaron de esa manera debido a que la carpeta de investigación estaba mal integrada.

“En el PRI estamos a favor de las mujeres, estamos a favor de la legalidad y estamos a favor del estado de Derecho. Deben existir varios requisitos indispensables, se deben de cumplimentar los ejercicios experimentales para el ejercicio penal, y de esos siete requisitos, no cumplieron los requisitos de la acción penal”, declaró Domínguez.

El líder priista explicó que “la Fiscalía de Morelos presentó pruebas insuficientes contra Cuauhtémoc Blanco. No hay intercambio de nada, no hay trueque, nosotros no estamos aliados con Morena, nos interesa la legalidad”.