Fiscalía Anticorrupción no es capricho de ex gobernador; es un mandato constitucional: Gema Chávez

La fiscal Anticorrupción, Gema Chávez Durán, subrayó que la creación de esta institución no responde al deseo o capricho del ex gobernador Javier Corral Jurado, sino a la reforma constitucional de mayo del 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción.

Derivado de esto, dijo la fiscal, se obligó a cada entidad a crear un Sistema Estatal Anticorrupción integrado por el Auditor Superior del Estado, el Secretario de la Función Pública, el Presidente del Ichitaip, el Presidente del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana y el Fiscal Anticorrupción.

Explicó que estas últimas tres instancias no existían en el Estado por lo que fueron creadas en la reforma estatal del 2017 para armonizar la legislación local con el mandato Constitucional de crear el Sistema Estatal Anticorrupción como espejo del Sistema Nacional Anticorrupción.

Chávez Durán puntualizó que para la selección del titular de la Fiscalía Anticorrupción se emitió una convocatoria abierta en la que se inscribieron más de 20 personas y se instaló un comité de selección integrado por expertos, el cual eligió una terna que, a su vez, fue sometida al Congreso del Estado que la eligió mediante una votación que exige mayoría calificada.

“Por ello, la Fiscalía Anticorrupción no fue creada por capricho, a diferencia de otras oficinas que ya existían… tampoco fue creada para mí, recordemos que no fui designada por el ex Gobernador a quien ni siquiera conocía, sino que participé en un complejo proceso de selección como muy pocos funcionarios estatales lo han hecho para acceder a sus puestos”, sentenció.

En este sentido, también defendió que la autonomía, estructura y presupuesto propio de la Fiscalía Anticorrupción , tampoco son una ocurrencia, sino que obedece a estándares planteados por la Convención de Mérida y otros instrumentos internacionales respecto a la integración de los órganos encargados de investigar y perseguir la corrupción.