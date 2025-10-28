Firmará JMAS convenio con Pensiones para pagar adeudo de 228 mdp

El director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir Sáenz dio a conocer que antes de que concluya el año se llevará a cabo un convenio con Pensiones Civiles del Estado (PCE) para terminar con un adeudo de 228 millones de pesos.

Recordó que se trata de un adeudo que se generó entre los años 2012 y 2015 por la falta de pago de cuotas y que actualmente se realizan las aportaciones en tiempo y forma.

Falomir Sáenz mencionó que al igual que la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), se han realizado reuniones con Pensiones Civiles del Estado para buscar esquema de pago de dicho adeudo.

En este sentido, reiteró que en las próximas semanas se definirá el esquema de pago con el cual, la JMAS se pondrá al corriente con sus cuotas.

octubre 28, 2025 10:36 am

