Firman CMIC y SICT convenio de la Comisión Mixta Regional

El director de la Secretaría de Infraestructura, Caminos y Transporte (SICT) Adolfo Elim Luviano destacó los proyectos y la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Mixta Regional entre la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) de Chihuahua y Juárez.

“Será un apoyo de los acuerdos tomados para la Planeación, desarrollo, financiamiento, innovación y sustentabilidad con reuniones cuando se demande”, comentó.

Esta es una suma de esfuerzos para el progreso del estado de Chihuahua con la formalización de la firma de comisiones independientes con una unión.

Este ejercicio será para saber los avances de proyectos y los principales retos para el programa sectorial con 2 mil 800 millones de pesos para el sector.

Chihuahua es uno de los 10 estados beneficiados con el tren de pavimentación con 15.7 kilómetros en el sueco Janos del kilómetro 156 al 191 con una inversion de 56 millones de pesos.