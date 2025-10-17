Firma Municipio convenio con asociaciones para fortalecer a mujeres en situación de violencia

Brindan servicios, canalización a instancias municipales, asesoría y gestión, entre otros

Con el objetivo de ampliar la red de apoyo y atención a mujeres en situación de violencia, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), firmó dos convenios de colaboración con la Barra de Arquitectos de Chihuahua A.C. y el Centro de Capacitación en Desarrollo Humano y Género.

A través de este convenio, se fortalecerá la atención integral a las mujeres mediante servicios de canalización a instancias municipales, asesoría y gestión, entrega de tarjetas “Juntas Podemos Ahorrar”.

Además, se busca brindar capacitaciones al personal de dichas asociaciones que tiene contacto directo con víctimas, para garantizar una atención sensible, empática y con perspectiva de género.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones y organismos sociales, para construir una ciudad más segura, incluyente y libre de violencia para todas las mujeres.