Firma Marco Quezada carta compromiso con el sector empresarial

Noticias de Chihuahua.-



Es preciso que tanto el sector público como el sector privado caminen de la mano en la búsqueda de un proyecto de desarrollo económico, donde se engarcen las ideas y los esfuerzos de todos para darle a Chihuahua un mejor nivel de vida, aseguró el candidato a la alcaldía Marco Quezada, durante la firma del compromiso para incorporar las propuestas del empresariado chihuahuense al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.



Esta reunión estuvo encabezada por el presidente de este organismo Francisco Santini, Jorge Cruz Camberos, Presidente de la Coparmex así como por Sergio Mendoza Presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua y Antonio Valadez, presidente de Canacintra.



Para tal efecto el ex alcalde en el trienio 2010 2013 quien recordó que ya en aquellos tiempos se hablaba de la necesidad de establecer con firmeza estos acuerdos, signó con los personajes antes mencionados de la Iniciativa Privada un acuerdo para, en caso de llegar nuevamente a la Presidencia Municipal darle fortaleza un rumbo seguro y cierto a la economía de nuestra capital.

Durante el discurso de Francisco Santini, el empresario, de carácter afable, dijo a Quezada, “quiero comentarte que en caso de que resultes ganador en la contienda, estaremos dialogando trimestralmente para ver los avances de lo que será el proyecto que por supuesto pueden haber cambios, porque si estos planes no le están pegando a mejorar la calidad de vida, tenemos que analizarlos para ver que está sucediendo y es una forma en que podemos darle seguimiento puntual.



En su mensaje, Marco Quezada expresó su gratitud por la invitación, señalando que “Yo dando seguimiento a este esfuerzo que han venido haciendo y no solamente por terceras personas, mi esposa, varios de mis amigos participaron desde los foros que ustedes estuvieron realizando, aportaron ideas, así es que conozco el esfuerzo y les puedo decir algo: hay que reconocer lo que se hacer bien, también platicar lo que se hace mal, en los procesos de campaña generalmente observas lo que se ha hecho mal pero yo siempre lo he dicho eh, creo que la actual administración ha tenido la virtud de tener una estrecha relación de colaboración con el sector empresarial y me parece que en ese terreno se ha avanzado muy bien.



Habrán, agregó Quezada Martínez cosas que hay que platicar como todo, naturalmente, pero en este aspecto de poder trabajar y vincularse con el sector empresarial de impulsar proyectos importantes para la ciudad de ir definiendo la vocación de nuestra ciudad, la vocación económica, la vocación académica eso me parece vital me parecen muy importantes los esfuerzos que han hecho diferentes instituciones académicas para poder engarzarse con el sector empresarial y el sector público, creo que vale la pena resaltarlos y los felicito porque reconozco que el esfuerzo es muy valioso un esfuerzo sostenido y a mí lo que me llama la atención de lo que se han planteado es que todo tiene un componente de largo plazo.



Refirió que ojalá que muy pronto se tenga la oportunidad de sentarse para ir delineando objetivos conjuntos y se debe resaltar hay muchos ciudadanos de muy buena fe que le han aportado al sector empresarial, su punto de vista y eso es muy importante para poder diseñar un mejor futuro para Chihuahua.