Firma Función Pública convenio con Delicias para fortalecer la transparencia e integridad

_- El acuerdo permite que Delicias acceda al Padrón Público de Testigos Sociales, herramienta que impulsa procesos de contratación más abiertos y confiables_

En el marco de las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Ayuntamiento de Delicias firmaron un convenio para poner a disposición de dicha instancia municipal, el Padrón Público de Testigos Sociales.

El objetivo de este acuerdo es fortalecer la transparencia y la integridad en los procesos de contratación pública que desarrolle la Presidencia Municipal.

Durante el evento, el titular de la SFP, Roberto Javier Fierro Duarte destacó el compromiso del alcalde Jesús Alberto Valenciano García y de su equipo de trabajo, por impulsar una gestión cercana, honesta y con resultados.

“Con este acuerdo, fomentamos la legalidad, la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Cuando unimos esfuerzos, logramos gobiernos más confiables y ciudadanos más participativos”, declaró.

El convenio establece la colaboración entre la SFP y el Órgano Interno de Control del Municipio de Delicias para mantener actualizado el Padrón de Testigos Sociales, para garantizar la participación ciudadana y el seguimiento adecuado de los procesos de contratación.

“Estoy convencido de que solo con trabajo coordinado, responsabilidad y voluntad podremos lograr un servicio público más eficiente, justo y transparente”, comentó el secretario.

La firma de esta alianza forma parte de las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025, un espacio que promueve la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, a fin de fortalecer la cultura de la integridad y prevenir actos de corrupción desde la raíz.