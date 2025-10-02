Firma Fiscal General convenio con DiDi para movilidad gratuita de mujeres en situación de violencia de género

El Fiscal General del Estado César Jáuregui Moreno junto con la Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), Wendy Chávez Villanueva, firmaron un convenio de colaboración con la plataforma digital DiDi, que facilitará el traslado gratuito de mujeres y familias en situación de violencia de género.

Con este acuerdo, la plataforma digital DiDi donará 2 mil 400 cupones de viaje para facilitar el traslado hacia las instalaciones de la FEM y del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), a las mujeres que necesiten recibir atención y acompañamiento especializado.

Por parte de la empresa DiDi México, su Director de Asuntos Gubernamentales, Tonatiuh Anzures, firmó este importante convenio.

Al respecto, el Fiscal General, César Jáuregui Moreno, expresó que este acuerdo es positivo ya que permite brindar apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género e impulsar de manera inmediata el acceso a la justicia.

A su vez, la Fiscal Especializada en Delitos de Género, Wendy Paola Chávez Villanueva, celebró la suma de esfuerzos y colaboraciones entre DiDi y la Comisión Intersecretarial que integran la FEM, CEJUM, CEAVE y el ICHMUJERES, ya que brinda protección a las mujeres que requieren servicio de traslados y acompañamiento en los procesos de justicia.

Mientras que, el director de Asuntos Gubernamentales de DiDi México, Tonatiuh Anzures, destacó que esta alianza “refrenda el compromiso de la plataforma con una movilidad segura y con impacto social, especialmente en la atención y protección de mujeres en contextos de violencia de género”.

Señaló que el convenio con la Fiscalía, demuestra cómo la colaboración entre autoridades y el sector privado puede transformar realidades y generar soluciones tangibles.

Dijo que acciones como esta, reflejan un compromiso auténtico y permanente de trabajar de la mano gobiernos y organizaciones, para que la movilidad se convierta en un verdadero motor de inclusión y apoyo en contextos de vulnerabilidad.

En la firma del convenio de colaboración estuvieron presentes, la Coordinadora de los Centros de Justicia para las Mujeres, Tatiana Carreón Lara; la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Norma Ledezma Ortega y la titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo Osuna.