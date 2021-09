Fin de semana en la capital cálido y poca probabilidad de lluvia

Noticias de Chihuahua.-

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que para este fin de semana existe poca probabilidad de lluvias, con nublados que ayudarán a mitigar las altas temperaturas; esto, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA.

Hoy sábado la máxima será de 32 grados y la mínima de 17° C; y para el domingo se mantendrá en 33°C y 18 grados Celsius, respectivamente.

Ante tal escenario se pide a los chihuahuenses tomen las debidas recomendaciones, a fin de prevenir deshidrataciones u otras enfermedades derivadas de exposiciones prolongadas al sol.

Evita incidentes por calor, sigue estas recomendaciones:

Quédate en casa en la medida de lo posible, no te expongas ni expongas a los tuyos

No te expongas a los rayos del sol por tiempos prolongados

Hidrátate; consume abundantes líquidos

Consume frutas y verduras frescas y desinfectadas

Si permaneces tiempo considerable bajo el sol, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia

Utiliza ropa ligera

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza gorra, sombrero o sombrilla

Si realizas ejercicio, utiliza ropa adecuada y hazlo preferentemente durante las mañanas o tardes

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1 o utiliza la aplicación “Marca el Cambio”.